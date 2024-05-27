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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла

В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла

0
52
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту аварии с квадроциклом, в которой пострадал ребенок

Накануне,  26 мая 2024 года на Бирюлинской улице в СНТ Родничковое во Всеволожском районе Ленобласти неустановленный водитель, управляя квадроциклом Wels, не справился с управлением, в результате чего с квадроцикла на проезжую часть выпал 8-летний мальчик.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, за рулем находился несовершеннолетний. Кто именно сидел за рулем мотовездехода, устанавливают полицейские.

Возбуждено административное производство по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП квадроцикл
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