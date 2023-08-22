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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом

В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала находившаяся за рулем автомобиля несовершеннолетняя

Накануне утром около 09 часов 30 минут на перекрестке Петрозаводского тракта и переулка Пожарного в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области 63-летний водитель производственного предприятия, управляя автомобилем « ЗИЛ 45085» и двигаясь по главной дороге по Петрозаводскому тракту со стороны города Петрозаводск в сторону села Ошты, совершил столкновение с двигавшимся по второстепенной дороге автомобилем «Тойота-Королла» под управлением 13-летней девочки.
В салоне автомобиля также находился отец несовершеннолетней, который передал ей право управления.
В результате ДТП девочка с телесными повреждениями в состоянии средней тяжести была госпитализирована.
В отношении 40-летнего отца потерпевшей составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район ДТП дети
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