В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом

Накануне утром около 09 часов 30 минут на перекрестке Петрозаводского тракта и переулка Пожарного в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области 63-летний водитель производственного предприятия, управляя автомобилем « ЗИЛ 45085» и двигаясь по главной дороге по Петрозаводскому тракту со стороны города Петрозаводск в сторону села Ошты, совершил столкновение с двигавшимся по второстепенной дороге автомобилем «Тойота-Королла» под управлением 13-летней девочки.

В салоне автомобиля также находился отец несовершеннолетней, который передал ей право управления.

В результате ДТП девочка с телесными повреждениями в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

В отношении 40-летнего отца потерпевшей составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.