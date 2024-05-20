Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор

Накануне, 19 мая 2024 года около 03 часов 40 минут возле дома 59 по Пробинскому шоссе в деревне Проба Всеволожского района Ленинградской области не имеющий права управления транспортным средством 16-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ- 21130», снятым с регистрационного учета, не справившись с управлением, совершил наезд на металлический забор.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель - в тяжелом состоянии, его 14-летний пассажир в удовлетворительном состоянии, госпитализированы.

Пассажир позднее, после оказания медицинской помощи, отправлен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.