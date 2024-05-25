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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали организатора канала незаконной легализации мигрантов

В Ленобласти задержали организатора канала незаконной легализации мигрантов

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Опубликовал: Anton78
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В Гатчине полиция задержала организатора канала незаконной легализации мигрантов

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти выявили факты противоправной деятельности, организованной 52-летним руководителем стройфирмы, связанную с легализацией иностранных граждан.
Сотрудники полиции установили, что предприниматель, зарегистрировав в феврале 2023 года фирму и получив на «Госуслугах» электронную подпись, с декабря 2023 по февраль 2024 года осуществлял незаконную легализацию мигрантов, подавая сведения об их регистрации по адресу несуществующего хостела.
За указанный период фирма, взимая с каждого иностранца по три тысячи рублей, легализовала незаконное пребывание в Российской Федерации нескольких сотен иностранных граждан.
В отношении предпринимателя следователи возбудили уголовное дело по ст. 322.1 ч.2 УК РФ.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мигранты
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