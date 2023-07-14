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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали сотрудницу полиции по делу о незаконной регистрации мигрантов

В Петербурге задержали сотрудницу полиции по делу о незаконной регистрации мигрантов

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге вскрыли крупную схему незаконной легализации иностранных граждан.

Оперативниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлены противоправные действия, совершённые 35-летней сотрудницей региональной полиции.

Установлено, что с января по июль 2021 года указанный сотрудник совместно с группой неустановленных лиц организовала незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем фиктивной их постановки на миграционный учет по месту пребывания в нежилых помещениях на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. (https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/operativniki-sobstvennoy-bezopasnosti-glavka-vyyavili-i-presekli-fakt-protivopravnykh-deystviy-sotru/) А также за денежное вознаграждение в нарушение закона предоставляла персональные данные иностранных граждан и иных лиц из информационных ресурсов МВД России третьим лицам.

Задержанная доставлена в следственные органы для проведения процессуальных действий.

По оперативным материалам Управления собственной безопасности следственными органами принято процессуальное решение.

По результатам проверки указанная сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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