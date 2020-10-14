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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция пресекла незаконную деятельность по легализации мигрантов

В Петербурге полиция пресекла незаконную деятельность по легализации мигрантов

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Опубликовал: Fedorov
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ГУ МВД
По данным полиции, злоумышленники организовали незаконное пребывание в России более 500 иностранных граждан.

Вчера в ходе реализации оперативных материалов сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России были задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемой в мошеннических действиях и организации незаконной миграции на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Задержанными оказались семеро жителей Петербурга в возрасте от 28 до 66 лет, в основном уроженцы среднеазиатских государств. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По версии следствия, злоумышленники изготавливали и приобретали подложные документы с заведомо ложными сведениями о месте пребывания иностранных граждан и месте осуществления ими трудовой деятельности. Также участники группы организовывали фиктивные браки между иностранцами и гражданами России, представляя документы в уполномоченные миграционные органы. Тем самым этническая группа обеспечила получение иностранными гражданами разрешений на временное проживание на территории России сроком до 3 лет и организовала незаконное пребывание в России более 500 иностранных граждан.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания и работы предполагаемых участников группы. Изъяты печати, оттиски, бланки миграционных карт, 3 ноутбука, 2 принтера, 12 мобильных телефонов, иностранные и российские паспорта и их копии, свидетельства о заключении и расторжении брака, а также более 1 миллиона рублей и иностранная валюта.

Трое из подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Еще четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается работа по установлению иных участников преступной группы и выявлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
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