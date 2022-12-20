ента новостей

20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
17:35
Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд
16:58
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге
16:09
В центре Петербурга задержали серийную карманницу
14:18
Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY
14:14
В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты
12:41
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России
12:34
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
12:25
Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес
12:20
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба
12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
11:23
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
11:20
В Петербурге будут судить четверых несовершеннолетних за хулиганство
11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
11:01
В Выборгском районе задержали телефонного мошенника
10:58
В Приморском районе ограбили букмекерскую контору
10:16
В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске
09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
08:04
Какие вирусы наиболее распространены?
07:55
Что с запасом вакцины от ковида?
06:05
В Hyundai начнутся сокращения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов

В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов

0
32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России выявили в Ленобласти незаконную постановку на учет мигрантов

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России в г. Луга ЛО выявили схему незаконной постановки на миграционный учёт. В ходе реализации оперативной информации было установлено, что к противоправной деятельности может быть причастна сотрудница районной миграционной службы. В ноябре-декабре этого года она незаконно поставила на миграционный учёт около 400 иностранцев по адресу: г. Луга, пр. Урицкого, 63. Однако по данному адресу нет никакого жилья, только заброшенное здание бывшей типографии.

По материалам управления собственной безопасности ГУ МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы миграционной службы по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

В случае подтверждения вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к установленной законом ответственности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-11-2022, 14:50
Сотрудники УСБ Главка выявили группу наркоторговцев
22-10-2022, 10:31
В Петербурге полицейские провели операцию «Нелегал-2022»
3-11-2021, 10:28
В Ленобласти задержаны двое полицейских, которые покрывали автоугонщиков
11-02-2022, 13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
5-10-2020, 11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
18-02-2015, 18:19
Выявлены факты легализации иностранных граждан

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
83
Сегодня, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
112
Вчера, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
174
Вчера, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
Наверх