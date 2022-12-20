В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России в г. Луга ЛО выявили схему незаконной постановки на миграционный учёт. В ходе реализации оперативной информации было установлено, что к противоправной деятельности может быть причастна сотрудница районной миграционной службы. В ноябре-декабре этого года она незаконно поставила на миграционный учёт около 400 иностранцев по адресу: г. Луга, пр. Урицкого, 63. Однако по данному адресу нет никакого жилья, только заброшенное здание бывшей типографии.

По материалам управления собственной безопасности ГУ МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы миграционной службы по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

В случае подтверждения вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к установленной законом ответственности.