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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения

В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Один из подозреваемых в незаконной деятельности по легализации мигрантов заключен под стражу, женщину поместили под домашний арест.

Вчера Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователей ГУ МВД России о заключении под стражу одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции.

Как сообщалось ранее, 30 сентября сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД России провели в Петербурге более 35 обысков в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции.  По данным полиции, злоумышленники незаконно поставили на миграционный учет более 1 тысячи иностранных граждан, заработав, таким образом, свыше 50 миллионов рублей. По подозрению в причастности к незаконной деятельности полицейские задержали двоих граждан, мужчину и женщину: 49-летнего россиянина Хожикурбона и 35-летнюю Дилнозу, гражданку одного из среднеазиатских государств. Оба были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ для дальнейшего решения об избрании меры пресечения.

В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина останется под домашним арестом. 

Сотрудники полиции устанавливают остальных участников противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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