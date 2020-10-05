В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения

Вчера Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователей ГУ МВД России о заключении под стражу одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции.

Как сообщалось ранее, 30 сентября сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД России провели в Петербурге более 35 обысков в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции. По данным полиции, злоумышленники незаконно поставили на миграционный учет более 1 тысячи иностранных граждан, заработав, таким образом, свыше 50 миллионов рублей. По подозрению в причастности к незаконной деятельности полицейские задержали двоих граждан, мужчину и женщину: 49-летнего россиянина Хожикурбона и 35-летнюю Дилнозу, гражданку одного из среднеазиатских государств. Оба были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ для дальнейшего решения об избрании меры пресечения.

В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина останется под домашним арестом.

Сотрудники полиции устанавливают остальных участников противоправной деятельности.