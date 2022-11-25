Житель Приозерска задержан за угон автомобиля в поселке Песочный

Накануне утром около 09 часов 06 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение от 46-летнего мужчины о том, что с 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут от дома 39 по улице Школьная в поселке Песочный неизвестный совершил угон автомобиля «Иран Кодра Самант», стоимостью 150 000 рублей. Позднее похищенный автомобиль был обнаружен на перекрестке Краснофлотской и Первомайской улиц.

По подозрению в угоне задержан ранее судимый неработающий 24-летний житель города Приозерска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ