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Питерец.ру » Происшествия » Житель Приозерска задержан за угон автомобиля в поселке Песочный

Житель Приозерска задержан за угон автомобиля в поселке Песочный

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Курортном районе полицейскими задержал угонщик автомобиля «Иран Кодра Самант»

Накануне утром около 09 часов 06 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение от 46-летнего мужчины о том, что с 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут от дома 39 по улице Школьная в поселке Песочный неизвестный совершил угон автомобиля «Иран Кодра Самант», стоимостью 150 000 рублей. Позднее похищенный автомобиль был обнаружен на перекрестке Краснофлотской и Первомайской улиц.

По подозрению в угоне задержан ранее судимый неработающий 24-летний житель города Приозерска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район угон кража автомобиль
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