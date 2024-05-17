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Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах маршрутка сбила 7-летнего мальчика

В Сланцах маршрутка сбила 7-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП с автобусом и 7-летним пешеходом в Сланцах

Накануне утром, 16 мая 2024 года около 11 часов 00 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с участием автобуса и ребенка-пешехода возле дома 4 по улице Ломоносова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 40-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ" 4-го маршрута, двигаясь по улице Ломоносова от улицы Шахтеров, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на выскочившего на проезжую часть 7-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травму и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Помощь медиков потребовалась и двум пассажирам автобуса, 60-летнему мужчине и 71-летней женщине, которые, не удержавшись при экстренном торможении, упали.
Их травмы медики оценивают, как легкие, после оказания помощи они были отпущены.
Полицейские проводят проверку всех обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район ДТП пострадавший пешеход дети
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