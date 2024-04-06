В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика

Накануне днем, 05 апреля 2024 года около 12 часов 35 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о том, что около 12 часов 20 минут возле дома 261 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецк 25-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста» и двигаясь от Транспортной улицы к 3-й Поперечной улице, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых 8-летнего ученика 1 класса.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.