Накануне днем, 05 апреля 2024 года около 12 часов 35 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о том, что около 12 часов 20 минут возле дома 261 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецк 25-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста» и двигаясь от Транспортной улицы к 3-й Поперечной улице, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых 8-летнего ученика 1 класса.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Приморском шоссе, в котором пострадал ребёнок
Накануне днем, 05 апреля 2024 года около 12 часов 35 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о том, что около 12 часов 20 минут возле дома 261 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецк 25-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста» и двигаясь от Транспортной улицы к 3-й Поперечной улице, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых 8-летнего ученика 1 класса.
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