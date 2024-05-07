В Петербурге задержали злодея, который изрезал и ограбил мужчину на Партизана Германа

Накануне ночью, 6 мая 2024 года около 01 часа к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация об избиении мужчины возле дома 12 по улице Партизана Германа.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские обнаружили возле дома 12 по улице Партизана Германа 51-летнего петербуржца с множественными ножевыми ранениями.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний местный житель.

По предварительным данным, мотивом нападения стала не жажда наживы.

Молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, увидел случайного прохожего, который ему просто не понравился.

Спустя несколько часов нападавшего задержали в своей квартире дома 22 по улице Партизана Германа.

У задержанного изъяли складной нож, которым он, предположительно, и наносил удары.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.