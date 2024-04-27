В Петербурге поймали оного из подозреваемых в поножовщине на футбольном поле в Парголово

В минувший четверг, 25 апреля 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ножевых ранениях, нанесенных двоим мужчинам на футбольном поле возле дома 6 корпус 5 по улице Архитектора Белова в поселке Парголово.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в ходе внезапно возникшего словесного конфликта пострадавшие - 26-летний житель поселка Сосново и 25-летний житель Василеостровского района, подрались с двумя неизвестными и получили ножевые удары.

Пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями, старший – в тяжелом состоянии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, вчера днем, 26 апреля возле дома 10 корпус 1 по Плесецкой улице в Приморском районе Петербурга сотрудниками уголовного розыска задержан один из подозреваемых. Им оказался 36-летний неработающий петербуржец с проспекта Мориса Тореза.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску соучастника.