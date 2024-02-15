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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса

В Красносельском районе задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса

Поздним вечером минувшего воскресенья, 11 февраля 2024 года около 23 часов 40 минут в салоне автобуса № 145б во время движения по улице Стойкости в ходе конфликта трое пассажиров избили водителя, после чего скрылись с места происшествия.
Медицинская помощь водителю работниками скорой помощи была оказана на месте.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Вечером 13 февраля 2024 года около 20 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 24 по улице Партизана Германа задержали одного из дебоширов - 39-летнего петербуржца. Ранее судимого за грабежи.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к установлению и задержанию соучастников нападения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район телесные повреждения
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