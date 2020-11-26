В Петербурге буйный мужчина выбрасил вещи из окна и поджег автомобиль

Вчера ночью около 03:50 к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 28 по улице Партизана Германа горит автомобиль.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, где был задержан 34-летний неработающий житель указанного дома. Мужчина ранее судим за грабеж и нарушения ПДД.

Установлено, что той ночью из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже, он сначала выбрасывал различные вещи на припаркованные автомобили, после чего вышел на улицу. Во дворе, разбив заднее стекло в автомобиле «Шевроле Клан» 48-летнего местного жителя, злоумышленник забросил в салон бутылку с неустановленной жидкостью, в результате чего и произошло возгорание. Автомашина имеет частичные повреждения. Сумма ущерба и мотивы противоправного поведения задержанного устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.