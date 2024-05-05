В Ленобласти поймали мошенника, обманувшего пенсионерку из Любани

Вчера утром, 4 мая 2024 года около 09 часов 55 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 73-летняя жительница города Любань. Пожилая женщина сообщила сотрудникам полиции о том, что некоторое время назад ей позвонил неизвестный и, под легендой о «попавшей в ДТП родственнице» потребовал 85 тысяч рублей, якобы, за не привлечение родственницы к уголовной ответственности.

Сотрудниками уголовного розыска "по горячим следам" около дома пенсионерки был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления, неработающий 26-летний житель поселка Сельцо Тосненского района Ленобласти.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный был судим за аналогичное преступление.