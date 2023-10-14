В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей

11 октября 2023 года около 13 часов 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 77-летняя жительница дома 53/38 по проспекту Энтузиастов.

Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что передала курьеру возле двери своей квартиры 1 000 000 рублей, которые, по легенде мошенников, предназначались для откупа от уголовной ответственности внучки, якобы, ставшей виновницей ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

12 октября около 20 часов 35 минут возле дома 2 по улице Сикейроса по горячим следам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления, задержали 36-летнего жителя Выборгского района Петербурга.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.