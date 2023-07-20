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Питерец.ру » Происшествия » В Любани задержан подозреваемый в нападении на прохожего

В Любани задержан подозреваемый в нападении на прохожего

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан подозреваемый в нападении на прохожего в Любани

18 июля 2023 года около 03 часов 35 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение местной жительницы о том, что в поселке Сельцо находится ее 31-летний супруг, избитый неизвестными.
Установлено, что в этот день около 02 часов 00 минут в городе Любань Тосненского района Ленобласти около дома 4 по Селецкому шоссе неизвестный в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанёс телесные повреждения потерпевшему.
В результате инцидента муж заявительницы был госпитализирован.
В этот же день около 15 часов 25 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 4 по улице Ленина в городе Любань по подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний местный житель.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы полученные телесные повреждения расцениваются, как тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район телесные повреждения
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