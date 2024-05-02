На Невском проспете ликвидировали элитный интим-салон

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга пресекли деятельность интим-салона для занятия проституцией.

Подпольное заведение, ориентированное исключительно на обеспеченных посетителей, располагалось в доме 88 по Невскому проспекту.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое администраторов интим-салона в возрасте от 28 до 44 лет.

После этого полицейские выдвинулись в Москву, где задержали организатора нелегального бизнеса, 27-летнего петербуржца.

По информации полиции, заведение функционировало с мая 2022 года.

При этом средний чек на интим-услуги составлял от 40 000 до 180 000 рублей. Для постоянных клиентов в борделе действовала гибкая система скидок и «кэшбэк» за каждого нового приведенного клиента.

По подсчетам правоохранителей, оборот заведения за полтора года составил миллионы рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Все участники нелегального бизнеса, включая организатора, задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.