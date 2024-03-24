В Ленобласти задержали подозреваемую в организации интим-притона в Выборге

В начале марта к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о притоне, организованном в одной из квартир дома 14 по улице Гагарина.

В ходе проводимой проверки полученной информации полицейские установили, что в квартире оказываются интимные услуги за денежное вознаграждение.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого организатора притона - ранее судимую 54-летнюю жительницу города Волхов.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).