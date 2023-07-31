В центре Петербурга полицейские ликвидировали элитный бордель

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга пресекли деятельность притона, организованного в историческом центре города - 5-комнатной квартире дома по Итальянской улице.

Визит полицейских застал врасплох пятерых «работниц» заведения, в возрасте от 19 до 38 лет, а также 50-летнюю хозяйку, жительницу Всеволожска.

Попытавшихся уйти от общения с полицией двух клиентов перехватили на крыше дома.

Дамы с пониженной социальной ответственностью привлечены к ответственности административной - по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

По оперативным данным, салон действовал около полугода.

Заведение ориентировалось на обеспеченных клиентов, в том числе, иностранных,

Полицейские изъяли более 150 000 рублей выручки, «учетную» документацию.

В отношении хозяйки заведения возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).