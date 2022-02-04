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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидировано подпольное казино

В Петербурге ликвидировано подпольное казино

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Возбужденно уголовное дело в отношении организатора игорного заведения в Выборгском районе Петербурга

31 января 2022 года в одном из жилых помещений дома 15 по проспекту Просвещения сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Выборгского района Санкт-Петербурга, в результате реализации оперативной информации, было выявлено игорное заведение.
Было установлено, что данное заведение функционировало около недели.
Сотрудниками полиции по указанному адресу 1 января 2022 года в ходе обыска было изъято: 10 моноблоков, 1 ноутбук, 1 сотовый телефон. В момент обыска в помещении находился сотрудник, выполняющий функции администратора. А также, был задержан организатор незаконной игровой деятельности 39-летняя женщина, не являющаяся собственником жилого помещения.
2 февраля 2022 года в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Источник: ГУ МВД
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