В Ленобласти поймали подозреваемого в избиении прохожего в поселке Зеркальный

Летом прошлого года, 17 июня 2023 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области из районной больницы поступила телефонограмма о госпитализации из квартиры дома 4 по Зеркальной улице поселка Зеркальный 36-летнего местного жителя.

Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что был избит на улице неизвестным.

1 февраля 2024 полицейским следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера вечером, 30 апреля 20204 года около 16 часов 45 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в СНТ «Вишневское», сельского поселения Полянское Выборгского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего неработающего жителя Петербурга.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения - подписка о невыезде.