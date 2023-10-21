В Ленобласти задержали подозреваемого в избиении прохожего

16 сентября к полицейским Гатчинского района Ленинградской области из медицинского учреждения поступила информация о том, что около 03 часов 20 минут от дома 87 по улице Кезелевская дорога в деревне Старосиверской к ним в тяжелом состоянии доставили 36-летнего мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера днем около 14 часов 00 минут возле дома 2 по улице Достоевского в Старосиверской полицейские задержали 35-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в том, что на почве внезапно возникшей неприязни избил прохожего.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.