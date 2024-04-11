В центре Петербурга постоялец хостела избил двоих до потери сознания

Накануне ночью, 10 апреля 2024 года около 00 часов 55 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 8 по 1-й Советской улице неизвестный избивает людей палкой. Около 01 часа 30 минут возле дома 10 по 1-й Советской улице полицейские по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего неработающего жителя Вологодской области, постоялца хостела.

Позже из больницы поступила телефонограмма о госпитализации от дома 8 по 1-й Советской улице находившихся в тяжелом состоянии двух лиц без определенного места жительства и занятий, 27 и 38 лет, при этом старший был помещен в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.