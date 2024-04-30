В Петербурге мотоциклист погиб в ДТП на Комендантском проспекте

Сегодня ночью, 30 апреля 2024 года около 02 часов 00 минут возле дома 67 по Комендантскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 33-летний местный житель, управляя мотоциклом «Кавасаки», двигаясь по Комендантскому проспекту в сторону Арцеуловсой аллеи совершил наезд на бордюрный камень, после чего по инерции продолжил движение и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Омода С5» под управлением 22-летней девушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте.

16-летнюю пассажирку мотоцикла в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Женщина-водитель «Омоды С5» не пострадала.

Погибший мотоциклист за последние 2 года к административной ответственности привлекался 3 раза.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.