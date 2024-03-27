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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП пострадала 11-летняя девочка

В Приморском районе в ДТП пострадала 11-летняя девочка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Парашютной улице, в котором пострадал ребенок

Накануне поздним вечером, 26 марта 2024 года около 22 часов 10 минут в Приморском районе Петербурга, возле дома 29 по Парашютной улице 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 36-летней женщины.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендай», а также ее 11-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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