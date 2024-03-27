Накануне поздним вечером, 26 марта 2024 года около 22 часов 10 минут в Приморском районе Петербурга, возле дома 29 по Парашютной улице 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 36-летней женщины.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендай», а также ее 11-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Приморском районе в ДТП пострадала 11-летняя девочка
0
39
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Парашютной улице, в котором пострадал ребенок
Накануне поздним вечером, 26 марта 2024 года около 22 часов 10 минут в Приморском районе Петербурга, возле дома 29 по Парашютной улице 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 36-летней женщины.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"