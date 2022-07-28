В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения

Накануне ночью около 02 часов 15 минут во Фрунзенском районе Петербурга возле дома 2 на улице Ярослава Гашека 40-летний житель Москвы с водительским удостоверением категории «В», управляя мотоциклом «Сузуки GSX 1300R», принадлежащим жителю Купчино, при движении по Малой Балканской улице от Дунайского проспекта к улице Ярослава Гашека не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в опору освещения.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. В текущем году он привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КОАП РФ один раз.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.