Вчера, 16 апреля 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 80-летней женщины, проживающей на проспекте Науки. Пенсионерка поверив в историю с рефинансированием передала злоумышленнице 10 миллионов рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению указанного преступления.
В Калининском районе пенсионерка передала мошенникам 10 миллионов рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают мошенников, оставивших пенсионерок без накоплений
Вчера, 16 апреля 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 80-летней женщины, проживающей на проспекте Науки. Пенсионерка поверив в историю с рефинансированием передала злоумышленнице 10 миллионов рублей.
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