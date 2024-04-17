В Калининском районе пенсионерка передала мошенникам 10 миллионов рублей

Вчера, 16 апреля 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 80-летней женщины, проживающей на проспекте Науки. Пенсионерка поверив в историю с рефинансированием передала злоумышленнице 10 миллионов рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению указанного преступления.