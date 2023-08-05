В Колпино задержан стрелок с Оружейной улицы

3 августа 2023 года около 22 часов 05 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 33-летний местный житель с ушибом левой скулы.

Сотрудниками полиции установлено, что его появлению в медучреждении предшествовал инцидент, случившийся этим же днем.

Около 16 часов 00 минут около дома 25 по улице Оружейной в него из аэрозольного пистолета выстрелил неизвестный.

Вчера около 09 часов 30 минут возле дома 32 по бульвару Трудящихся в городе Колпино по подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в том, что в ходе словесного конфликта выстрелил в лицо потерпевшему.

Изъят аэрозольный пистолет «Добрыня».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.