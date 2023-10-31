В Приморском районе подросток выстрелил в лицо приятелю из аэрозольного устройства

Вчера днем около 15 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 14-летний подросток с травмой роговицы глаза.

В ходе проводимой проверки было установлено, что пострадавший тусовались вместе с двумя своими знакомыми в кафе на улице Камышовой.

Один из подростков вертел в руках аэрозольное устройство и по неосторожности привел его в действие, в результате чего часть аэрозольной смеси попала в глаз пострадавшему.

После оказания медпомощи пострадавшего отпустили домой.

Чтобы их не ругали родители, подростки придумали историю о нападении каких-то злоумышленников в балаклавах, но потом сознались.

Материалы проверки преданы в следственные органы.