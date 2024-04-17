Подозреваемого в убийстве женщины в Сертолово задержали в Подмосковье

18 октября 2022 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация об исчезновении 46-летней жительницы Сертолово, которая ушла из квартиры в мкр. Черная Речка и домой не вернулась.

Мероприятия по ее поиску длились больше года, но не принесли результатов.

28 февраля 2024 года следоаватели возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Установить личность и местонахождение предполагаемого убийцы смогли сотрудники управления уголовного розыска Главка.

Им оказался 53-летний житель Сертолово.

15 апреля подозреваемого задержали в селе Перхушково Одинцовского городского округа Московской области.

По оперативным данным, 9 октября 2022 года в ходе «пьяного» конфликта он избил женщину возле одного из домов по Выборгскому шоссе в Сертолово, а ее тело сбросил в колодец на соседнем участке.

Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.