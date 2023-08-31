В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве на почве ревности

27 августа 2023 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 26-летнего местного жителя о пропаже его 22-летней девушки.

Ее тело - с ножевым ранением шеи - было обнаружено сотрудниками полиции 30 августа в лесополосе на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний кальянщик одного из кафе.

Установлено, что задержанный в результате конфликта, возникшего на почве ревности, нанёс ножевое ранение своей жертве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.