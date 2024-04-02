В Петербурге задержали жителя Сертолово за заведомо ложное сообщение

Вечером 31 марта 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о якобы существующей угрозе зданию торгового комплекса на набережной Обводного канала.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

Полицейские установили, что 35-летний неработающий житель города Сертолово Всеволожского района Ленобласти, находясь в здании торгового комплекса, нажал на кнопку тревожной сигнализации в отместку за то, что служба охраны слишком, на его взгляд, долго проводила досмотровые мероприятия при входе.

Злоумышленника задержали на месте происшествия.

1 апреля 2024 года следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.