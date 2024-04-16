На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка

Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 55 минут возле дома 31 по Бестужевской улице, в Калининском районе Петербурга 64-летний водитель «Лада Веста» при повороте направо на разрешающий сигнал светофора в зоне регулированного пешеходного перехода совершил наезд на ученика 9 класса, который перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.