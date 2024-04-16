Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 55 минут возле дома 31 по Бестужевской улице, в Калининском районе Петербурга 64-летний водитель «Лада Веста» при повороте направо на разрешающий сигнал светофора в зоне регулированного пешеходного перехода совершил наезд на ученика 9 класса, который перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Бестужевской улице, в котором пострадал несовершеннолетний
Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 55 минут возле дома 31 по Бестужевской улице, в Калининском районе Петербурга 64-летний водитель «Лада Веста» при повороте направо на разрешающий сигнал светофора в зоне регулированного пешеходного перехода совершил наезд на ученика 9 класса, который перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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