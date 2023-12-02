В Приморском районе автобус сбил ученика 5 класса

Накануне вечером, 1 декабря 2023 года около 16 часов 25 минут возле дома 33-А по Мебельной улице 29-летний водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ», двигаясь от Шуваловского проспекта в сторону Туристской улицы совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора ученика 5 класса.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.