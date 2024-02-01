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Питерец.ру » Происшествия » На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе

На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода на Благодатной улице

Накануне вечером, 31 января 2024 года около 19 часов 30 минут 48-летний водитель автомобиля «Мерседес» на пересечении Благодатной и Сызранской улиц совершил выезд на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил наезд на 33-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации, женщину с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход
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