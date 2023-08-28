Под Лугой мужчина стрелял из охотничьего ружья в сторону соседа по даче

Вчера утром около 10 часов 55 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что около часа ночи возле дома 2 по Ягодной улице в деревне Хлупино стрельба.
Выехавший на место происшествия наряд полиции задержал в деревне 43-летнего жителя Петербурга.
По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина, находясь на своем дачном участке, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону 45-летнего местного жителя.
Оружие полицейские изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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