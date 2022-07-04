В Петербурге ищут злоумышленника, который в результате конфликта выстрелил в оппонента

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении возле дома 27 по улице Здоровцева неизвестного мужчины с травмой ноги. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 35-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, который пояснил, что около 12 часов ночи на территории гаражного кооператива «Дружба» в результате словесного конфликта, неизвестный произвел в его сторону два выстрела из пневматического оружия и попал в ногу.

Потерпевший в удовлетворительном состоянии госпитализирован в лечебное учреждение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию стрелка.