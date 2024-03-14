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Питерец.ру » Происшествия » В Токсово пьяное застолье закончилось стрельбой

В Токсово пьяное застолье закончилось стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские по горячим следам задержали стрелявшего в сотрапезника в пьяной драке у Кривого озера

Накануне поздним вечером, 13 марта 2024 года около 23 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация о стрельбе возле дома 2 по улице Кривое Озеро в поселке Токсово.
Около 23 часов 53 минут на место происшествия был направлен наряд полиции.
На месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали двоих неработающих местных жителей в возрасте 43 и 36 лет. Около 23 часов 40 минут в ходе внезапно возникшей ссоры после совместного распития алкогольных напитков третий участник застолья, 47-летний, получил в живот заряд из охотничьего ружья "Бекас", официально зарегистрированного на одного из подозреваемых.
Раненного в состоянии алкогольного опьянения, с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости в тяжелом состоянии госпитализировали.
Ружье изъяли.
Обоих задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба огнестрельное ранение
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