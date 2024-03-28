Вчера, 27 марта 2024 года к полицейским Соснового Бора Ленинградской области поступило сообщение от 60-летнего неработающего жителя деревни Керново. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в 2023 году с ним по телефону связалась неизвестная, которая предложила стать партнёром в инвестиционном проекте.
Согласившись, мужчина перевел с целью заработка около 9,5 миллионов рублей на указанный неизвестной счет. Однако дивидендов так и не увидел.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры по розыску злоумышленников.
В Ленобласти мужчина инвестировал в мошенников 9,5 миллионов рублей
0
20
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские ищут мошенников, обещавших высокие доходы за участие в инвестпроекте
Вчера, 27 марта 2024 года к полицейским Соснового Бора Ленинградской области поступило сообщение от 60-летнего неработающего жителя деревни Керново. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в 2023 году с ним по телефону связалась неизвестная, которая предложила стать партнёром в инвестиционном проекте.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"