В Ленобласти мужчина инвестировал в мошенников 9,5 миллионов рублей

Вчера, 27 марта 2024 года к полицейским Соснового Бора Ленинградской области поступило сообщение от 60-летнего неработающего жителя деревни Керново. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в 2023 году с ним по телефону связалась неизвестная, которая предложила стать партнёром в инвестиционном проекте.

Согласившись, мужчина перевел с целью заработка около 9,5 миллионов рублей на указанный неизвестной счет. Однако дивидендов так и не увидел.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры по розыску злоумышленников.