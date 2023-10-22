В Красногвардейском районе пенсионер инвестировал в мошенников 4,6 млн рублей

Поздним вечером 20 октября 2023 года около 22 часов 10 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 68-летний мужчина. пенсионер рассказал стражам порядка о том, что стремясь заработать на бирже, обратился к неизвестным в сети Интернет и, по их рекомендации, под предлогом получения прибыли на финансовой бирже перевел «брокерам» на ранее неизвестные ему счета денежные средства - 4 660 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры на установление лиц, причастных к совершению преступления.