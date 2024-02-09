Вчера, 8 февраля к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 68-летнего советника гендиректора коммерческой организации, проживающего на улице Сизова. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что поддался на уговоры мошенников и перевел на продиктованный ими, якобы, «безопасный», счет порядка 11 миллионов рублей, среди которых не только личные сбережения, но и взятые им кредитные средства.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся необходимые мероприятия по розыску мошенников.
В Приморском районе 68-летний советник гендиректора компании перевел мошенникам 11 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут телефонных мошенников, оставивших советника гендиректора компании почти без 11 миллионов рублей
Вчера, 8 февраля к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 68-летнего советника гендиректора коммерческой организации, проживающего на улице Сизова. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что поддался на уговоры мошенников и перевел на продиктованный ими, якобы, «безопасный», счет порядка 11 миллионов рублей, среди которых не только личные сбережения, но и взятые им кредитные средства.
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