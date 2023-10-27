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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей

Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию мошенников, обманувших пенсионера

Накануне поздним вечером около 22 часов 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 83-летний мужчина. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что в июле 2023 года, увидел рекламу об увеличении дохода, позвонил по указанному телефону, где ему предложили переводить денежные средства со своего счета на другой расчетный счет с целью заработка.
С июля 2023 года по сентябрь 2023 года мужчина переводил неизвестному денежные средства на указанные счета, но до настоящего времени вывести денежные средства не смог.
Материальный ущерб составил 3 344 185 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию аферистов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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