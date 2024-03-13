В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского

В ночь на 11 марта 2024 года возле дома 17 по улице Ленина города Приозерск Ленинградской области нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль «БМВ-318».

Водитель иномарки требование об остановке проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами.

Через несколько минут возле железнодорожной станции «Громово» инспекторам ГИБДД удалось блокировать иномарку. В момент проверки документов водитель резко начал движение, зажав стеклом руку сотрудника дорожно-патрульной службы. После того, как полицейский высвободил зажатую руку, нарушитель продолжил движение и скрылся с места происшествия.

Повторно нагнать и задержать злоумышленника полицейским удалось в течение часа. Возле дома 25 по Центральной улице поселка Соловьевка Приозерского района преследуемый автомобиль был остановлен, а его водитель задержан.

Им оказался 34-летний житель Приозерска.

Согласно результатам освидетельствования мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

С множественными ушибами и ссадинами сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение, откуда после оказания необходимой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен и продолжил несение службы.

Вчера, 12 марта 2024 года следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.