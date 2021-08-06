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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой

В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга с погоней и стрельбой полицейские задержали пьяного водителя

Вчера  около полудня возле дома 75 по Витебскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы УМВД России по Московскому району Петербурга была предпринята попытка остановить автомашину «Фольксваген Гольф». Водитель немецкой иномарки требования сотрудников полиции об остановке не выполнила, увеличив скорость, пытался скрыться создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудниками полиции на служебном автомобиле было организовано преследование автомобиля, в ходе которого для остановки транспортного средства у дома 52 по улице Орджоникидзе полицейский в соответствии с Федеральным законом «О полиции» произвел три выстрела в воздух и по колёсам автомобиля из табельного оружия. Водитель был остановлен, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 40-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено шесть административных протоколов, проводиться проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район стрельба табельное оружие пьяный водитель
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