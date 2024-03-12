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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя

В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники ГИБДД по Кировскому району Петербурга применили табельное оружие для задержания пьяного водителя

В ходе патрулирования в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» возле дома 147 корпус 2 по улице Народного Ополчения, наряд дорожно-патрульной службы полиции заметил автомобиль «Шкода Октавия», водитель которого проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение.
Сотрудники полиции организовали преследование.
Водитель «Шкоды», пытаясь скрыться от полицейских, во время движения неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге.
На пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы полицейскими для остановки нарушителя приняли решение о применении табельного оружия, после чего инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух и несколько прицельных - по колесам.
Возле дома 151 корпус 1 по проспекту Ветеранов водитель «Шкоды» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Хендай Солярис», двигавшимся в попутном направлении, после чего водителя задержали полицейские.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.
При задержании водитель, 29-летний житель города Ломоносов, пытался оказывать сопротивление, и к нему были применены спецсредства.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Автомобиль нарушителя помещен на охраняемую стоянку.
При освидетельствовании задержанного тест показал наличие алкоголя в его крови.
Нарушителя доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 12.25 ч. 2 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,), ст. 12.12 ч. 1 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), 19.3 ч. 1 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Источник: ГУ МВД
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