В Петербурге наряд ДПС со стрельбой и погоней задержал пьяного водителя

Накануне утром возле дома 42 по проспекту Науки нарядом дорожно-патрульной службы Калининского района Петербурга была предпринята попытка остановить автомашину «ВАЗ 21103». Был замечен автомобиль, который вызвал подозрения у наряда ДПС.

Нарушитель ехал с чрезмерно высокой скоростью. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудниками полиции на служебном автомобиле было организовано преследование автомобиля, в ходе которого для остановки транспортного средства у дома 89 по Гражданскому проспекту полицейский в соответствии с Федеральным законом «О полиции» произвел два выстрела в воздух и по колёсам автомобиля из табельного оружия. Водитель был остановлен, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 23-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлено восемь административных протоколов, проводится проверка. Пострадавших нет.