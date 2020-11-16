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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя

На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
На севере Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали водителя-нарушителя

Вчера поздним вечером около 23.15 у дома 81 на улице Руставели нарядом патрульно-постовой службы УМВД России по Калининскому району по информации о хищении топлива с АЗС была предпринята попытка остановить автомобиль «ВАЗ».

Однако водитель требование об остановке не выполнил и, увеличив скорость, продолжил движение. К преследованию были привлечены инспекторы Выборгского района. Неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель игнорировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, угрожая при этом безопасности других участников движения. Уже на улице Парашютной инспектор ДПС в соответствии с  Законом «О полиции» произвел несколько выстрелов из табельного оружия — в воздух и по колесам транспортного средства. После этого автомобиль был остановлен. Водитель и пассажир — жители республики Дагестан, 28 и 24 лет. Оба мужчины были доставлены в территориальный отдел полиции. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

В отношении водителя составлено 6 административных протоколов за нарушение ПДД и мелкое  хулиганство. Пассажир также привлечен к административной ответственности за хулиганство.

Проводится разбирательство.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район табельное оружие стрельба
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