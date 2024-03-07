В Невском районе задержали мигранта, подозреваемого в обмане пенсионерки

23 февраля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внучка стала виновницей серьезного ДТП, однако можно избежать привлечения родственницы к уголовной ответственности, если в кратчайшие сроки передать ей деньги через курьера.

Поверив аферистам, пожилая женщина передала 100 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне вечером, 6 марта 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 15/2 по Коломяжскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 23-летний гражданин одного из государств Ближнего Востока.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.